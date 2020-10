Tout est sous l'eau. Photo : VNA



Hanoï, 21 octobre (VNA) – A la nouvelle des pertes humaines et matérielles causées par les crues pour la population du Centre du Vietnam, le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire sur la gestion des catastrophes (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management-AHA) a décidé d'envoyer des marchandises d'assistance aux provinces de Thua Thien-Hue et Quang Tri.

Il s’agit de 500 kits de réparation pour la maison et 650 sets d’ustensiles de cuisine pour chaque localité.

Ces marchandises d'aide ont été transférées de l'entrepôt de l'ASEAN en Malaisie et seront livrées au terminal de fret de l'aéroport de Da Nang le 21 octobre. Les autorités locales s’efforceront de les acheminer au plus vite aux populations sinistrées.

Les pluies diluviennes suite aux typhons Linfa et Nangka, les 6e et 7e typhons frappant le Vietnam cette année, ont provoqué de fortes inondations sur les rivières de la région Centre.

A 17h00 lundi 20 octobre, les crues et inondations du 6 au 20 octobre ont fait 133 morts et disparus, dont 106 morts.



Près de 400 hectares de rizières et 7.000 hectares de cultures maraîchères ont été inondés. Plus de 685.000 volailles sont morts ou ont été emportés par les eaux. Plus de 163.000 mètres de routes nationales et près de 162.000 mètres de routes locales dans les provinces de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri ont été inondés ou détériorés. -VNA