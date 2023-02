Photo: baodautu.vn

Hanoi (VNA) - Bien que le secteur agricole vietnamien ait tiré parti de nombreux avantages dans l'exportation de produits vers l'Union européenne (UE) en participant à l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), le chiffre d'affaires à l'exportation vers ce bloc laisse encore à désirer. L'une raison réside dans le fait que ce marché exige des normes très élevées pour les produits agricoles importés.Outre les normes de qualité, de sécurité alimentaire et de traçabilité, l'UE vise actuellement un "pacte vert" pour réduire les fuites de carbone causées par l'importation de produits agricoles en provenance des pays disposant d'un système de production à forte intensité carbonique. Par conséquent, l'accès au marché de l'UE par les pays exportateurs de produits agricoles devra inévitablement respecter des normes de durabilité plus élevées.Selon le rapport "Vers une production agricole verte au Vietnam" de la Banque mondiale, l'agriculture est un contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre au Vietnam. C'est le deuxième secteur le plus émetteur, représentant environ 19% des émissions nationales en 2020. Environ 48% des émissions agricoles et plus de 75% du méthane proviennent de la production de riz.Pour stimuler les exportations vers l'UE, le secteur agricole vietnamien doit accorder plus d'attention aux indicateurs de croissance verte, sur la base de l'élaboration de politiques et de feuilles de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de méthane agricole conformément aux engagements internationaux.Le plan d'action d’ici 2030 du ministère de l'Agriculture et du Développement rural souligne qu’il faut limiter l’emploi des produits phytosanitaires et rendre efficace l'utilisation des ressources naturelles dans la production agricole.Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'accroître les investissements pour le développement de l'agriculture verte. Sans oublier de perfectionner les mécanismes et les politiques pour favoriser la rénovation des modèles de croissance agricole dans le sens de l'écologie. La qualité des ressources humaines sera améliorée au service du développement d'une agriculture verte. La transformation numérique et l'innovation technologique seront renforcées pour utiliser efficacement les ressources et protéger l'environnement. Les infrastructures vertes seront construites pour mieux s'adapter au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. -VNA