Porte-frontière internationale de Kim Thanh 2, province de Lao Cai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après sa conversation téléphonique avec son homologue chinois Li Keqiang dans la matinée du 13 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de travailler avec les autres ministères et organes compétents, ainsi que sept provinces frontalières avec la Chine, pour créer rapidement un groupe de travail dirigé par un vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, coordonner avec la partie chinoise pour continuer à résoudre la congestion de marchandises à des postes frontaliers.



Objectif: améliorer l'efficacité du dédouanement et de la circulation des marchandises à la frontière, maintenir la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays, en particulier durant le Nouvel An lunaire, tout en assurant un contrôle efficace, scientifique et sûr de l’épidémie.



Le Bureau du gouvernement a informé les ministères et les Comités populaires des provinces de Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Ha Giang, Cao Bang, Lang Son et Quang Ninh de cette directive du Premier ministre. -VNA