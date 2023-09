Cérémonie de clôture de la 9ème Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco, a qualifié de succès la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de deux jours, qui s'est terminée le 16 septembre à Hanoï, et a salué les préparatifs minutieux du Vietnam pour cet événement.

Duarte Pacheco a déclaré à la presse, à l'issue de la conférence, que l'événement avait réuni 500 jeunes parlementaires, dont plus de 300 étrangers, soit le plus grand nombre jamais enregistré.

Le thème de la conférence, « Le rôle des jeunes dans l'accélération de la réalisation des objectifs de développement durable grâce à la transformation numérique et aux innovations », sera discuté lors de l'Assemblée de l'UIP en Angola en octobre prochain, selon le Président de l'UIP.

"Personnellement, je pense qu'il s'agit d'une initiative positive", a-t-il déclaré, ajoutant que "la numérisation et l'innovation sont essentielles, et nous devons garantir une mise en œuvre concrète".

Duarte Pacheco a noté que des délégués du monde entier s'engagent à mettre en œuvre la Déclaration de la Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Elle définit des actions spécifiques que chaque jeune parlementaire devrait s'efforcer et s’engage à réaliser. L'UIP surveillera la mise en œuvre de cette importante déclaration.

Le président de l'Union interparlementaire (UIP) Duarte Pacheco. Photo: VNA

Le président de l'UIP a également exprimé ses impressions sur la maturité des jeunes parlementaires en général et ceux du Vietnam en particulier, qui « non seulement se rendent compte des problèmes, mais proposent également des solutions ».

En particulier, les jeunes parlementaires vietnamiens bénéficient d'un espace de la part des dirigeants du Parti, de l'Etat et de l'Assemblée nationale, pour réaliser leurs projets, a-t-il souligné, saluant leurs contributions au développement dynamique du pays.

Grâce à cet engagement des jeunes parlementaires, le Vietnam se développe de manière très dynamique, a-t-il dit.

À cette occasion, le Président de l'UIP a parlé de deux messages, le premier s'adressant aux jeunes et en particulier aux jeunes parlementaires, disant : « S'il vous plaît, n'abandonnez pas trop vite. Nous devons faire pour construire un monde meilleur, en particulier pour les jeunes.''



« Deuxièmement, mon message s’adresse aux dirigeants mondiaux. J'espère qu'ils travailleront davantage avec les jeunes, en particulier les jeunes parlementaires, et leur donneront plus d'espace et d'opportunités pour contribuer à une vie meilleure », a-t-il déclaré.- VNA