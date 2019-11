Hanoi, 20 novembre (VNA) - Le Forum de coopération pour le développement économique Vietnam – Pologne a été organisé le 18 novembre à Hanoï par l'Association des PME de Hanoï (Hanoisme), en collaboration avec le Comité de coopération au développement économique de Basse-Silésie (Pologne).

Cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre Hanoisme et les entreprises polonaises. Photo: Congthuong

Selon le Service municipal de l'Industrie et du Commerce, en octobre 2019, la Pologne a investi à Hanoï dans 8 projets cumulant 134,83 millions d’USD, principalement dans l'immobilier, l'industrie manufacturière, l'information et la communication... Huit bureaux de représentation d'entreprises polonaises à Hanoï opèrent principalement dans le secteur des produits pharmaceutiques.



Mme Tran Thi Phuong Lan, directrice du Service municipal de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que les produits traditionnels représentent toujours une grande part de la structure des produits d’exportation de Hanoï vers la Pologne, notamment textiles, produits agricoles, produits artisanaux et chaussures qui représentent à eux seuls 82% du total.



Selon Robert Iwan, vice-président du Comité de coopération au développement économique de Basse-Silésie, bien que le Vietnam et la Pologne soient d'importants producteurs et exportateurs dans l'agriculture, les produits agricoles jouent le rôle essentiel dans les échanges commerciaux bilatéraux.



Le potentiel de coopération entre entreprises des deux pays reste énorme. Les deux parties disposent de conditions très favorables pour dynamiser leur coopération, notamment lorsque l'accord de libre-échange Vietnam – Union européenne (EVFTA) entrera en vigueur.



Dans le cadre du forum, des réunions B2B ont eu lieu entre entreprises vietnamiennes et polonaises afin d’échanger sur les potentiels de coopération commerciale et les conditions d'import-export.



Les entreprises polonaises ont souhaité rechercher des partenaires vietnamiens dans l’agriculture, l’alimentation, le tourisme, l’ameublement, l’industrie pharmaceutique et les cosmétiques.



Afin de créer les meilleures conditions pour soutenir cette coopération dans l'investissement, le commerce et le tourisme, a eu lieu une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre Hanoisme et les entreprises polonaises.



“Dans les temps à venir, Hanoï s'attachera à attirer des investissements dans l'agriculture de hautes technologies et l'énergie, associés au développement durable. Ce sera l'occasion pour les entreprises polonaises de renforcer leurs investissements dans la capitale”, a déclaré Mac Quoc Anh, vice-président et secrétaire adjoint de Hanoisme.



La coopération en matière de commerce et d'investissement entre le Vietnam et la Pologne a connu une bonne croissance. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 1,6 milliard d’USD en 2018 (+60%). Entre janvier et septembre de 2019, le commerce bilatéral s’est établi à plus de 1,3 milliard d’USD, dont 1,1 milliard d’exportations vietnamiennes. - CPV/VNA