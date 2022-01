Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En 2021, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les ministères de la Défense; de la Santé; de la Sécurité publique et des Transports, a organisé environ 173 vols pour rapatrier plus de 50.000 Vietnamiens résidant à l’étranger au Vietnam à être mis en quarantaine dans les centres d'isolement gérés par l’Armée ; 400 vols pour ramener environ 70.000 Vietnamiens d’outre-mer rentrer chez eux à d’isoler dans des centres d’isolement volontaires et payantes.

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu, président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d'information (VNA) sur le rapatriement des Vietnamiens d'outre-mer en 2021 et à l’occasion du Nouvel An lunaire 2022.

En ce qui concerne les besoins légitimes des Vietnamiens qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine pendant le traditionnel Nouvel An lunaire, le ministère des Affaires étrangères s'était coordonné avec les ministères et les branches concernés pour reprendre des vols internationaux réguliers transportant des passagers vers Pékin/Guangzhou (Chine), Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée), Taipei (Taiwan - Chine), Bangkok (Thaïlande) , Singapour, Vientiane (Laos), Phnom Penh (Cambodge), San Francisco/Los Angeles (États-Unis) à partir du 1er janvier 2022 en respectant des mesures de prévention épidémique du ministère de la Santé.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu, président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer. Photo: VNA

« Cependant, nous organiserons davantage des vols internationaux, en plus des neuf lignes mentionnées ci-dessus, sous forme de vols charters pour rapatrier des Vietnamiens d’outre-mer, en respectant pleinement les réglementations de prévention de l’épidémie», a-t-il déclaré.

« Nous espérons vraiment qu'en 2022, le déplacement des Vietnamiens à l'étranger en particulier et des touristes internationaux en général, reviendront à la normale. Cependant, nous devons également prendre des mesures proactives pour répondre aux évolutions compliquées de l'épidémie, notamment lorsque de nombreux nouveaux variant apparaissent. Le plus important est de créer toutes les conditions favorables pour que les personnes puissent voyager en toute sécurité dans le contexte de l'épidémie », a-t-il ajouté. -VNA