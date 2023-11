Hanoi (VNA) - Au Vietnam, l’industrie des semi-conducteurs possède un grand potentiel de percée pour contribuer à un développement économique rapide et durable, mais la pénurie de main-d’œuvre pose un énorme défi.

SEMI SEA, une association d’Asie du Sud-Est au service des chaînes d’approvisionnement manufacturières pour les industries de la microélectronique, de l’affichage et du photovoltaïque, a estimé le chiffre d’affaires mondial de l’industrie des semi-conducteurs en 2022 à près de 600 milliards de dollars. Le marché mondial des semi-conducteurs connaîtra un taux de croissance à deux chiffres dans les années à venir pour atteindre 1.000 milliards de dollars d’ici 2030.

Des efforts conjoints sont nécessaires pour développer la main-d’œuvre dans le domaine des semi-conducteurs. Photo: VNA

La présidente de SEMI SEA, Linda Tan, a déclaré que le marché vietnamien devrait croître de 6,12% entre 2022 et 2027, notant qu’avec l’augmentation des investissements dans l’industrie des semi-conducteurs, le Vietnam est susceptible de devenir un partenaire de nombreux grands pays dans ce domaine.

Comme l’industrie des semi-conducteurs, à la base de la fabrication de produits électroniques, est actuellement l’un des domaines à la croissance la plus rapide, sa demande de main d’œuvre augmente également.

Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a déclaré que chaque année, le pays avait besoin d’environ 150.000 ingénieurs pour les secteurs des technologies de l’information et du numérique, mais que seulement 40 à 50% des besoins sont pourvus. Moins de 20% des besoins annuels de 5.000 à 10.000 ingénieurs de l’industrie des semi-conducteurs sont répondus.

La grande pénurie de main-d’œuvre, de plus de 80%, est un problème majeur auquel il faut remédier, car plus de 50 entreprises d’investissements directs étrangers ont investi dans cette industrie au Vietnam et ont besoin d’un grand nombre de personnel.

Les experts prévoient que l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam aura besoin d’environ 20.000 personnes titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur au cours des cinq prochaines années et d’environ 50.000 ingénieurs au cours des 10 prochaines années.

Le professeur associé-Docteur Hoàng Minh Son, vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, a indiqué que même si le secteur des semi-conducteurs n’est pas une nouvelle branche de formation, le nombre d’étudiants et de diplômés reste très faible, ce qui entraîne une pénurie de main-d’œuvre en termes de quantité et de qualité.

Devant ce constat, le ministère de l’Éducation et de la Formation élabore un plan d’action pour renforcer la formation afin d’augmenter la quantité et la qualité des ressources humaines, notamment les concepteurs de circuits intégrés (CI), pour le secteur.

Le Vietnam compte actuellement plus de 5.570 ingénieurs en conception de circuits intégrés, dont plus de 85% à Hô Chi Minh-Ville, 8% à Hanoi et 7% à Dà Nang. Chaque année, seulement 500 à 600 étudiants obtiennent leur diplôme de formation en semi-conducteurs dans les universités nationales, selon les données du Portail national d’informations scientifiques et technologiques.

Afin d’augmenter rapidement le nombre d’ingénieurs en semi-conducteurs, Hoàng Minh Son a suggéré de former les étudiants qui s’inscrivent dans des branches proches telles que l’ingénierie électronique, l’électrotechnique, l’automatisation et l’ingénierie mécatronique vers ceux spécialisés en ingénierie des semi-conducteurs afin d’augmenter le nombre de diplômés dans ce domaine à 3.000 à 4 000 chaque année.

Le Vietnam devra se concentrer sur la formation, le développement des ressources humaines, la promotion de la recherche et le transfert de technologie pour maîtriser rapidement les technologies de base du développement des semi-conducteurs. Photo: VNA

En outre, de nombreux diplômés en électronique et en télécommunications ont une expérience de travail pour des entreprises liées aux circuits intégrés et aux semi-conducteurs. S’ils reçoivent une formation plus spécialisée, ils peuvent devenir une source de main-d’œuvre de haute qualité pour l’industrie, a-t-il déclaré.

Le vice-ministre a également envisagé de recycler les ingénieurs des branches proches comme mesure permettant d’augmenter rapidement le nombre de nouveaux employés dans le secteur des semi-conducteurs, jusqu’à 5.000 à 6.000 personnes par an.

À la mi-octobre, l’Institut technologique des postes et télécommunications, l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’Université nationale de Hanoi, l’Université des sciences et technologies de Hanoi et l’Université de Dà Nang ont signé un accord de coopération dans le développement des ressources humaines de qualité pour l’industrie des semi-conducteurs.

Il s’agit d’une base pour renforcer la collaboration dans la recherche scientifique, le transfert de technologie et l’innovation dans ce domaine, ainsi que pour renforcer la coopération avec les entreprises de semi-conducteurs.

Le professeur associé-Docteur Trân Lê Quân, recteur de l’Université des sciences, de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, ont estimé que le pays devait créer des programmes de formation et de stages sur les circuits intégrés, l’ingénierie des systèmes microélectromécaniques et l’ingénierie électronique dans lesquels les universités pourraient se coordonner avec les entreprises de semi-conducteurs pour répondre à la demande de recherche et développement.

Le Vietnam élabore une stratégie pour développer l’industrie des semi-conducteurs d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2035.

Le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Huy Dung, a exprimé l’espoir que le Vietnam aura l’opportunité de participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales de semi-conducteurs en mettant en œuvre des stratégies nationales et en renforçant la confiance au cours du processus de coopération internationale pour attirer les investissements.

Alors que le pays souhaite devenir un centre de ressources humaines dans le domaine des semi-conducteurs non seulement pour lui-même mais aussi pour la région et le monde, il a souligné la nécessité d’actions conjointes de la part du gouvernement, des associations, des organisations, des entreprises et en particulier des universités nationales et étrangères.

Le responsable a espéré qu’avec l’attention du gouvernement et les efforts communs des institutions de formation et des entreprises technologiques, la pénurie de main-d’œuvre serait résolue afin que l’industrie puisse se développer et alimenter l’économie vietnamienne dans un avenir proche. – VNA