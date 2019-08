Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et le président-directeur général de la compagnie japonaise JW NOEX, Hiroshi Hosoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu le 21 août à Hanoi le président-directeur général de la compagnie japonaise JW NOEX, Hiroshi Hosoi.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a hautement apprécié des résultats d’affaires de JX NOEX au Vietnam notamment dans l'application des solutions techniques au service de l’exploitation pétrolière du Vietnam.

Tenant en haute estime les propositions de cette compagnie dans la coopération en matière de prospection et d’exploitation pétrolière, le vice-chef du gouvernement lui a demandé de travailler de manière concrète avec le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) et les ministères et branches concernés. De même, il a hautement apprécié les activités pour le bien-être social au Vietnam déployées par JX NOEX avec une contribution à la hauteur de 2 millions de dollars.

Le vice-chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam prenait en considération la coopération avec le Japon, appréciait les efforts du gouvernement et des entreprises japonais pour devenir le 1er investisseur étranger au Vietnam en deux années consécutives 2017 et 2018.

De son côté, le président-directeur général de la compagnie japonaise JW NOEX, Hiroshi Hosoi a remercié le gouvernement vietnamien et l’ambassade du Vietnam au Japon qui ont favorisé les affaires de sa compagnie depuis 1992. Dans les temps à venir, cette compagnie souhaite investir de manière durable au Vietnam.

JX NOEX ou JX Nippon Oil & Gas Exploration Corp est une compagnie opérant dans la prospection et l’exploitation pétrolière, un des trois piliers d’affaires de JXTG Holdings, le groupe gazo-pétrolier de premier rang du Japon occupant 50% des parts de marché de ce pays. Cette société participant à des projets de prospection et d’exploitation pétrolière dans plus de 12 pays est un actionnaire stratégique du groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex).

Pour l’heure, le Japon est un partenaire économique, commercial, d’investissement de premier rang du Vietnam. Le Japon est aussi son plus grand fournisseur d’aide publique pour le développement (APD) avec un capital total d’environ 30 milliards de dollars, son 2e investisseur avec 4.020 projets d’un fonds total de 57 milliards de dollars, son 3e partenaire touristique avec environ 800.000 visiteurs japonais au Vietnam et son 4e partenaire commercial avec 38 milliards de dollars en 2018. -VNA