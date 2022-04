Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central de l'Association des personnes âgées du Vietnam a organisé le 7 avril à Hanoï une conférence nationale en ligne sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

L’événement a vu la participation du chef de la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia.

Selon ce dernier, lors de leurs séances de travail avec l'Association des personnes âgées, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont tous souligné le rôle important des personnes âgées.

Le Parti et l'État ont promulgué de nombreuses directives et politiques pour prendre soin des personnes âgées et promouvoir leurs expériences et leur sagesse dans tous les domaines de la vie sociale, a souligné Nguyen Trong Nghia.

Il a ensuite proposé aux dirigeants à tous les niveaux, aux secteurs et aux localités de soutenir les activités des associations des personnes âgées, de s’intéresser davantage à leur santé physique et mentale, de multiplier les modèles de centres de soins pour les personnes âgées pour qu'elles vivent une vie heureuse et en bonne santé et augmentent leur espérance de vie.

Selon Truong Xuan Cu, vice-président de l'Association des personnes âgées du Vietnam, le pays compte plus de 9,7 millions de personnes âgées. L'Association est en train d'examiner et de compléter les dossiers afin que 3,2 millions de personnes âgées puissent bénéficier du régime d'assurance sociale, 800.000 bénéficient des traitements pour les personnes méritantes, 1,9 million reçoivent une subvention sociale mensuelle, et plus de 10.000 sont prises en charge dans les centres de protection sociale. -VNA