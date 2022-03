Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique donnée le 17 mars par visioconférence, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a donné des informations sur le plan du Vietnam de réouverture au tourisme international.



Elle a rappelé le document 1265/ BYT-DP du 15 mars du ministère de la Santé pour les arrivants au Vietnam, selon lequel, les personnes entrant au Vietnam par voie aérienne doivent être testées négatives au SARS-CoV-2 dans les 72 heures avant l’embarquement si elles utilisent la méthode RT-PCR ou dans les 24 heures si elles utilisent la méthode de test rapide. Les arrivants par voie terrestre, ferroviaire ou maritime peuvent faire un test avant le départ comme les arrivants par voie aérienne si le temps de trajet est court. En cas de long voyage, les tests doivent être effectués à la frontière à l'arrivée.



Dans ce cas, si le résultat du test est négatif, ils seront autorisés à quitter le lieu d’hébergement et doivent prendre des mesures pour prévenir et contrôler l'épidémie conformément à la réglementation, a affirmé Le Thi Thu Hang, ajoutant que les arrivants doivent remplir une déclaration de l’état de santé avant d'effectuer les procédures d'immigration, surveiller leur santé et utiliser l'application PC COVID pendant leur séjour au Vietnam conformément à la réglementation.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ensuite réaffirmé la volonté du gouvernement vietnamien sur la réouverture des activités touristiques dans la nouvelle normalité.



Le 15 mars, sur une proposition du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement a accepté de rétablir la politique d'entrée pour les étrangers et les Vietnamiens résidant à l'étranger comme avant l'application des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, a-t-elle indiqué, avant de parler de la reprise de l'exemption de visa pour les étrangers en vertu des traités internationaux dont le Vietnam est membre, ou sur une base de l’action réciproque, tels que Singapour, la Thaïlande et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.-VNA