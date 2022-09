Hanoï, 30 septembre (VNA) - L'ambassade de Thaïlande à Hanoï et l'Académie diplomatique du Vietnam ont co-organisé le 30 septembre une cérémonie d'inauguration de la salle thaïlandaise sur le campus de l'académie.

Photo : VNA

L'inauguration faisait partie des activités de célébration du 46e anniversaire des relations diplomatiques entre les pays.Soutenue par l'ambassade et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Thaïlande au Vietnam (ThaiCham), la salle thaïlandaise, la première dédiée à un pays membre de l'ASEAN à l'Académie, est adaptée à un usage polyvalent, y compris l'accueil, les conférences et la formation des responsables gouvernementaux, diplomates et étudiants.S'adressant à la cérémonie, Pham Lan Dung, présidente par intérim de l'Académie diplomatique du Vietnam, a déclaré que l'espace avait été conçu en novembre 2021 sur proposition de l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura. Depuis lors, la diplomate et l'ambassade ont travaillé en étroite collaboration avec l'Académie et le monde des affaires thaïlandais pour mettre en œuvre le projet, a-t-elle ajouté.La "salle thaïlandaise" est un témoignage vivant du renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, en particulier en ce qui concerne les échanges culturels et universitaires, a noté Pham Lan Dung.L'ambassadeur thaïlandais Nikorndej Balankura a affirmé que l'espace démontre la détermination de la Thaïlande à établir une relation à long terme avec le Vietnam en termes d'éducation et de développement des ressources humaines, qui sont à la base du développement socio-économique du pays.Selon la diplomate, dans un proche avenir, l'ambassade souhaite coopérer avec l’Académie diplomatique du Vietnam dans l'organisation de conférences et de séminaires sur des aspects d'intérêt pour les deux nations, y compris les questions de mécanismes de coopération sous-régionale et régionale comme la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya – Mékong (ACMECS ) et la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).L'ambassade prévoit également de connecter l'Académie aux principaux établissements d'enseignement de Thaïlande afin de promouvoir la coopération bilatérale dans les échanges éducatifs et professionnels. Les parties travailleront également au développement du premier programme d'"études thaïlandaises" à l'Académie diplomatique du Vietnam. - VNA