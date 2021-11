Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung. Photo: VNA



Paris (VNA) - Le Centre national d'innovation (ministère du Plan et de l'Investissement) et l'ambassade du Vietnam en France ont conjointement organisé le 4 novembre à Paris une cérémonie pour annoncer la mise en place du réseau d'innovation du Vietnam en Europe (VINEU).

Le VINEU réunit des experts, intellectuels et jeunes vietnamiens qui souhaitent promouvoir des activités d’innovation entre le Vietnam et les pays européens.

Le VINEU est une organisation à but non lucratif établie le 16 octobre dernier à Berlin (Allemagne), met en œuvre les principales activités comme conseil-formation ; connexion d’investissement-affaires commerciales ; développement d’une communauté d'intellectuels scientifiques et technologiques.

Photo : VNA

Le VINEU se coordonnera avec le Centre national d'innovation pour déployer des activités d'innovation à l'échelle nationale et internationale.

Le VINEU compte actuellement plus de 1.000 membres dans 20 pays et 4 réseaux en Allemagne, au Japon, en Australie et en République de Corée.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung a donné des orientations du VINEU dans les temps à venir, demandant aux membres de participer activement à l’édification de la communauté intellectuelle vietnamienne sur la base d'une coordination avec les ambassades, les associations de jeunes et d'étudiants vietnamiens dans d'autres pays pour rassembler d'excellentes personnes pour contribuer au VINEU.

''Ce sont des premières étapes solides pour que nous puissions contribuer ensemble à promouvoir l'innovation au Vietnam'', a déclaré Vu Quôc Huy, Directeur du Centre national d'Innovation (NIC). -VNA