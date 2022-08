Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision sur la création d'un conseil, dirigé par le vice-Premier ministre Lê Van Thanh, pour évaluer le plan directeur national pour la période 2021-2030 avec une vision à l'horizon 2050.

Photo : VNA

Les membres du conseil comprennent les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, du Plan et de l'Investissement, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la Construction, de la Défense, des Transports, de l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture et du Développement rural, des Sciences et des Technologies, de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Travail, des Invalides et Affaires sociales, de l’Information et des Communications, de la Justice, des Affaires intérieures, de l’Éducation et de la Formation, et de la Santé.

Les dirigeants de plusieurs agences du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Parti ainsi que les présidents des Comités populaires de Hanoi, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, Can Tho, Thai Nguyen, Nghe An et Dak Lak font également partie des membres du conseil.

vice-Premier ministre Lê Van Thanh. Photo : VNA

Le conseil est également composé d'experts qui présenteront leurs contre-arguments concernant le plan et le rapport d'évaluation environnementale du plan.

Le Conseil d'évaluation est chargé d'organiser l'évaluation du plan directeur national pour la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050 ; d'évaluer le rapport d'évaluation environnementale stratégique d’aménagement global national pour la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050 conformément à la loi sur l'aménagement et la loi sur la protection de l'environnement.

Le ministère du Plan et l'Investissement est l'organe permanent du Conseil d'évaluation qui sera dissous automatiquement après l'approbation du plan par l'Assemblée nationale.- VNA