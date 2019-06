Le mausolée du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décidé de créer un conseil scientifique et médical au niveau national chargé de l'évaluation de l’état du corps embaumé du Président Ho Chi Minh.

Parmi les onze membres du conseil figurent quatre scientifiques russes qui travaillent à l’Université d'Etat de Moscou, à l'Institut fédéral des sciences médicales et de la recherche sur les huiles essentielles et à l'Hôpital du Bureau présidentiel.



Outre l'évaluation de l’état du corps du défunt Président qui a été préservé au cours des 50 dernières années, le conseil proposera des plans de coopération en matière de recherche ainsi que des solutions scientifiques et techniques au service des travaux.



Le 2 septembre 1969, le Président Hô Chi Minh quittait ce monde. Forts de la vénération infinie pour le plus grand leader que la nation ait portée, mais aussi pour satisfaire l’aspiration du peuple, le Parti et l’Etat ont décidé de momifier sa dépouille mortelle et de construire son mausolée. -VNA