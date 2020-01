Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam examine la préparation à la mise en quarantaine et au traitement des patients infectés par le coronavirus à l'hôpital national des maladies tropicales (Source: VNA)

Hanoi, 30 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décidé le 30 janvier de créer un comité de pilotage national pour la prévention et la lutte contre les maladies respiratoires aiguës causées par le nouveau coronavirus (nCoV).Le comité est dirigé par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, tandis que les vice-ministres de la Santé Do Xuan Tuyen et Nguyen Truong Son en sont les chefs adjoints.Les membres du comité comprennent également des représentants de divers ministères et organismes. Le ministère de la Santé est l'agence permanente du comité.Il est chargé d'aider le Premier ministre à instruire et à coordonner les ministères concernés, les ministères et les agences gouvernementales et les localités dans la lutte contre les maladies respiratoires aiguës causées par le nCoV à travers le pays.Le comité est chargé de diriger la coordination entre les ministères, les agences gouvernementales, les organes du Parti, le Front de la Patrie du Vietnam et les comités populaires des villes et provinces du ressort central pour mobiliser des ressources afin de participer et d'appuyer la mise en œuvre des plans d'urgence lancés par le ministère de la Santé.Le comité de pilotage national est chargé d'exécuter et de superviser l'exécution des instructions du Premier ministre par les ministères, les secteurs et les localités, et de faire des rapports quotidiens sur le développement de l’épidémie au Premier ministre et aux autorités.Le même jour, la ville portuaire de Hai Phong, dans le nord du pays, a également mis en place un comité de pilotage pour la prévention et la lutte contre le nCoV. -VNA