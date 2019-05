Photo: l'ambassade du Vietnam au Myanmar



Yangon (VNA) - Le club d'entreprises vietnamiennes au Myanmar (VBCM) a vu le jour mercredi lors d'un congrès tenu à Yangon, en présence des représentants de près de 30 entreprises vietnamiennes dans ce pays.

Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadrice du Vietnam au Myanmar Luan Thuy Duong a souligné que la naissance du VBCM intervenait juste au moment où les deux pays célèbrent le 44e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les deux pays ont porté leurs liens au niveau du partenariat de coopération intégral.

Elle a espéré que ce club contribuera à connecter les entreprises et la communauté des Vietnamiens au Myanmar, à protéger les intérêts légitimes des entreprises, à accélérer les relations de coopération économique, commerciale et d'investissement en particulier et la coopération multiforme entre les deux pays en général.

Selon le président du Comité exécutif de la VBCM Dang Hai Nha, la fondation d'une organisation sociale volontaire et à but non lucratif au Myanmar vise à renforcer la collaboration pour améliorer la compétitivité et l'efficacité des affaires des entreprises, ainsi qu'à protéger les intérêts économiques légitimes des membres. -VNA