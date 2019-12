Hanoï (VNA) - En 2019, plus de 1,655 millions de nouveaux emplois ont été créés, atteignant 103,5% du plan annuel et une augmentation de 0,4% par rapport à 2018.Cette information a été donnée lors d’une conférence sur la mise en œuvre de la mission en 2020 du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, tenue le 25 décembre à Hanoi.Selon un rapport dudit ministère, le nombre d’empois créés dans le pays est de 1,508 million, et plus de 147.000 travailleurs ont été envoyés à l’étranger. Le taux de chômage en zone urbaine est tombé à environ 3%.Par rapport à l'an dernier, le nombre de personnes employées a augmenté ; la structure de la main-d'œuvre a évolué dans un sens positif; la proportion de travailleurs dans le secteur primaire a fortement diminué; le taux de sous-emploi a progressivement baissé. Les provinces et villes des principales régions économiques continuent de tirer pleinement parti de leurs avantages, d'attirer des investissements dans le développement économique et de créer des emplois.Selon le vice-ministre Le Tan Dung, son ministère a mis en œuvre des mesures pour promouvoir le développement du marché du travail; renforcer la recherche, prévoir les besoins du marché du travail, relier l'offre et la demande de main-d'œuvre.Ce ministère a également mise en œuvre des programmes, projets et politiques visant à soutenir la création d'emplois pour les travailleurs, en particulier les jeunes, les handicapés, les ruraux, les migrants, les membres d’ethnies minoritaires, les femmes,…Ces 4 dernières années, le Vietnam a envoyé plus de 550.000 travailleurs à l'étranger, atteignant l'objectif un an avant ce qui était fixé dans le plan quinquennal d'exportation de main-d'œuvre. Pour atteindre ce résultat, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a mis en place des mesures pour maintenir et développer le marché du travail à l'étranger; ouvrir de nouveaux marchés en Europe, signer des protocoles d'accord sur l'envoi d’ouvriers spécialisés au Japon,… - CPV/VNA