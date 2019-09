Forum de connexion touristique entre la mégapole du Sud et les 13 provinces et villes du delta du Mékong. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Forum de connexion touristique entre la mégapole du Sud et les 13 provinces et villes du delta du Mékong a eu lieu le 4 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Ce dernier s'est concentré sur le renforcement de la connectivité entre la mégapole du Sud et le delta du Mékong. Cette impulsion devrait mettre en lumière les spécialités touristiques locales tout en diversifiant leurs produits et services touristiques.



Renforcement de la coopération touristique des localités



Ce forum de première édition, organisé dans le cadre du 15e Salon international du tourisme et du voyage de Hô Chi Minh-Ville 2019 (ITE HCMC 2019), s'est tenu du 5 au 7 septembre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC). Son objectif est d’affirmer la liaison étroite des 14 villes et provinces du Sud dans l’édification d'une marque touristique interrégionale, d’améliorer l’envergure et la qualité des activités de coopération entre les gestionnaires, les investisseurs ainsi que les associations et institutions nationales comme étrangères.



"Les avantages de la liaison touristique entre la mégapole du Sud et les 13 villes et provinces du delta du Mékong se trouvent dans les différents produits touristiques qu'elles proposent et la dynamique d'entraide mutuelle qui se crée. Plus précisément, les produits et services touristiques pilotes de Hô Chi Minh-Ville sont sous forme de tourisme MICE (de l’acronyme anglais "Meetings, incentives, conferencing, exhibitions", qui peut se traduire en français par le tourisme de "réunions, congrès, conventions et voyages de gratification"), d’achats, de gastronomie et de loisirs. Ceux proposés par les villes et provinces du delta du Mékong sont essentiellement l’éco-tourisme, les vergers, les destinations riveraines et balnéaires. En profitant de ces avantages, la mégapole du Sud et le delta du Mékong devraient élargir leurs marchés et augmenter leur nombre de visiteurs", a estimé Bùi Ta Hoàng Vu, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.



Ce forum vise à renforcer la coopération touristique entre Hô Chi Minh-Ville et les villes et provinces du delta du Mékong, à diversifier les produits et services touristiques ainsi qu’à exploiter les potentialités des localités pour créer des produits touristiques interrégionaux. Il permettra de modeler des programmes touristiques spécifiques reliant les destinations aux agences de voyage de Hô Chi Minh-Ville et vice-versa.



Investissement pluridimensionnel



"Les villes et provinces du delta du Mékong ont un grand potentiel touristique grâce à leur géographie et leur ressources, leurs paysages, leur histoire et leur culture en plus de leur connectivité interprovinciale", a souligné Nguyên Quôc Bao, directeur général du voyagiste Saigontourist, dans son intervention à propos des avantages et des limites ainsi que des solutions de développement dans le delta du Mékong. "Pourtant, les catégories de logements devraient être variées pour répondre aux demandes de visiteurs et le delta du Mékong devrait construire plus d’embarcadères pour accueillir les croisiéristes. En outre, il est souhaitable que le delta préserve et développe les festivals traditionnels locaux et organise des circuits dans les réserves naturelles tout en protégeant leurs caractéristiques typiques de la région", a suggéré M. Bao.



Partageant l’avis de M. Bao, Nguyên Quôc Ky, le Pdg de l’agence de voyage Viettravel, il convient que les provinces et villes du delta du Mékong investissent plus dans la construction de logements touristiques dont les homestay (logement chez l’habitant). Néanmoins, la qualité et les services font partie des éléments qui devront être pris en compte pour les gestionnaires touristiques sans oublier d’investir dans la construction d’espaces de divertissement côtiers et littoraux.



"Les villes et provinces du Sud devraient diversifier les activités touristiques nocturnes pour prolonger le séjour des touristes", a proposé M. Ky. "La gastronomie du delta du Mékong est la plus riche et la plus diversifiée du Vietnam, elle devrait être pleinement exploitée pour les entreprises et les gestionnaires locaux en dehors d’autres produits et services touristiques", a estimé M. Ky.



Par ailleurs, ce forum est axé également sur l’appel à la mise en place des infrastructures touristiques notamment en matière de construction de réseaux de transport, de connexion commerciale et touristique régionale pour favoriser les opportunités de coopération entre les entreprises de Hô Chi Minh-Ville et celles des 13 villes et provinces du delta du Mékong.



Selon le rapport dudit service, en 2018, la mégapole du Sud a accueilli quelque 7,5 millions de touristes internationaux et 29 millions de touristes nationaux, pour un chiffre d’affaires de plus de 138 milliards de dôngs. Rien que sur les six premiers mois 2019, Hô Chi Minh-Ville a accueilli 4,2 millions de touristes internationaux et 16,5 millions de touristes nationaux pour un chiffre d’affaires de 73.000 milliards de dôngs. Le delta du Mékong, a, quant à lui, accueilli en 2018 environ 40,7 millions de visiteurs dont 37,3 millions de visiteurs nationaux et 3,4 millions de visiteurs internationaux.-CVN/VNA