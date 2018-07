Nghê An (VNA) – Un avion militaire s’est écrasé jeudi 26 juillet vers midi dans le village de Dua, commune de Nghia Yên, district de Nghia Dàn, province de Nghê An (Centre).

Le Su-22U, immatriculé 8551, du régiment 921 de la division 371 de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne du Vietnam qui menait une mission d’entraînement jeudi 26 juillet à 11h16, a disparu des écrans radar le même jour à 11h35.L’appareil a explosé pour des raisons encore inconnues, tuant le lieutenant-colonel Khuât Manh Tri, sous-chef de régiment âgé de 40 ans, et le sous-colonel Pham Giang Nam maître de vol âgé de 46 ans à bord.

Photo diffusée par la VNA.

Des débris pouvant appartenir à l’avion ont été repérés sur le site du crash à une centaine de kilomètres de la ville de Vinh, où la pluie et la difficulté du terrain compliquent le travail des secouristes.Le ministère de la Défense a donné intruction aux forces de défense anti-aérienne et de l’armée de l’air du Vietnam de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage avec les unités concernés sur place. – VNA