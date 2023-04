Le corps de la 5ème et dernière victime de l'accident de l'hélicoptère Bell 505 à Ha Long a été retrouvé. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Après deux jours de recherche, les forces de secours ont récupéré vers 8h00 le 7 avril le corps de la cinquième (une femme) et dernière victime de l'accident de l'hélicoptère Bell 505 dans la zone maritime bordant la commune de Gia Luan, district de Cat Hai, ville portuaire de Hai Phong (Nord).

Auparavant, les corps de quatre victimes avaient été trouvés dans la nuit du 5 avril et le 6 avril.

Du 5 au 7 avril, plus de 500 officiers et soldats des forces armées et de plusieurs agences locales et centrales, dont 300 de la province de Quang Ninh (Nord) se sont joints à l’opération de recherche et de sauvetage.

La province de Quang Ninh a soutenu les familles des victimes avec 20 millions de dôngs/victimes; la ville d'Ha Long, 16 millions de dôngs/victime.

Auparavant, dans la soirée du 5 avril, immédiatement après avoir reçu des informations sur le crash, la province de Quang Ninh avait mobilisé toutes les forces pour participer au travail de recherche et de sauvetage.

Propriété de lla Compagnie d'hélicoptères du Nord, relevant de la Compagnie générale d’hélicoptères du Vietnam (Corps d'armée 18), l’hélicoptère Bell-505, immatriculé VN-8650 a rencontré l’incident vers 17h15 le 5 avril dans la zone maritime de la commune de Gia Luan dans le district de Cat Hai, de la ville de Hai Phong, alors qu’il transportait quatre touristes vietnamiens en visite de la baie de Ha Long, classée en 1994 et 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le 6 avril, le directeur de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, Dinh Viêt Thang, a déclaré que la compagnie avait reporté toutes les visites touristiques en hélicoptère dans les provinces et les villes à la suite de l’accident.

Le même jour, des chefs d’unités et de départements de la province de Quang Ninh et de la ville de Ha Long ont rencontré les familles des victimes pour leur remettre une aide financière et discuter d’un plan de transport des corps pour les inhumations. – VNA