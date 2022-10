À l'intérieur d'un usine de transformation viande de poulet de CPV Food. Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) - Le premier lot de viande de poulet transformée par la SARL CPV Food relevant de la société par actions CP Vietnam Livestock devrait être exporté vers le Japon en octobre.

Selon un représentant de CPV Food à la province de Binh Phuoc (Sud), le projet d'exporter du poulet au Japon est mis en œuvre conformément à la feuille de route. Les procédures d'exportation ont été achevées.

Les produits exportés vers le marché japonais doivent répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments ainsi qu'aux procédures de prévention des maladies conformément aux normes de ce pays.

CPV Food a été inauguré en décembre 2020. Dotant un capital d'investissement de 250 millions de dollars, il s'agit du complexe le plus grand et le plus moderne d'usines de transformation de poulet, situé dans le parc industriel de Becamex Binh Phuoc. -VNA