Le vice-président du Comité populaire de Long An, Pham Van Canh. Photo: baolongan.vn



Long An (VNA) - Les possibilités de coopération dans les domaines du commerce et des investissements avec Singapour et la Malaisie grâce à l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) ont été mises en évidence lors d'un colloque tenu le 30 août dans la province méridionale de Long An.

Do Phuong Dung, directrice adjointe du Département des marchés Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que les relations entre le Vietnam et Singapour se développaient sans cesse ces dernières années.



Singapour est l'un des plus importants partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l'ASEAN, avec des échanges bilatéraux atteignant 7,66 milliards de dollars en 2018, dont 3,14 milliards d'exportations vietnamiennes.



De son côté, la Malaisie est également un partenaire commercial majeur lorsque le commerce bilatéral a atteint 11,5 milliards de dollars l'année dernière, dont 4 milliards d'exportations vietnamiennes.



Le vice-président du Comité populaire de Long An, Pham Van Canh, a déclaré que Singapour avait investi 521 millions de dollars dans 36 projets dans la province, tandis que la Malaisie comptait 37 millions de dollars dans 12 projets.



Il s'agit également de deux débouchés importants de produits locaux. En effet, les exportations vers Singapour et la Malaisie ont rapporté respectivement à Long An 316,34 millions de dollars et 95,7 millions de dollars en 2018, a-t-il indiqué.



Lors du colloque, les participants ont mis l'accent sur les avantages offerts par le CPTPP aux entreprises vietnamiennes pour tirer parti des exportations à destination de Singapour et de la Malaisie. -VNA