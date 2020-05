Des gens portent des masques pour se protéger de COVID-19 dans une gare à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 4 mai. Photo: Xinhua/VNA

Bangkok (VNA) – Trois nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés jeudi 7 mai par le ministère thaïlandais de la Santé publique, portant le nombre total d’infections dans ce pays à 2.992 dont 55 décès.



Le gouvernement thaïlandais a annoncé le deuxième volet de son plan de déconfinement qui commencera à partir du 17 mai si le nombre d'infections reste faible.



La Thaïlande a commencé le 3 mai à assouplir les règles de confinement bien que le décret d'urgence et le couvre-feu soient appliqué jusqu’à fin mai.



La Malaisie a enregistré 39 nouveaux cas et aucun décès, son bilan national au 7 mai s’alourdissant à 6.467 infections et 107 morts.



Le nombre de chômeurs a atteint 520.000 dans ce pays après sept semaines d'application de l'Ordonnance de contrôle des mouvements (MCO) pour faire face à la pandémie de COVID-19, forçant le gouvernement à redémarrer l'économie, selon le ministre malaisien des Affaires économiques, Mustapa Mohamed.



Si aucune mesure n’est prise, le nombre de chômeurs pourrait atteindre 1,8 million, a prévu la banque centrale du pays.



En Indonésie, le nombre d’infections et de décès liés au COVID-19 continue à augmenter avec 338 nouvelles infections et 35 décès recensés le 7 mai. Le pays compte désormais 12.776 cas et 930 morts liés au COVID-19.



Aux Philippines, le dernier bilan fournit par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 10.343 cas recensés et 685 morts au total dont 339 infections et 27 morts enregistrés ces 24 dernières heures.

Au Laos, le nombre de cas confirmés demeure inchangé pour le 25e jour consécutif, restant à 19 au total, a annoncé le 6 mai, le ministère de la Santé. –VNA