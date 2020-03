Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines suspendra ses vols entre le pays indochinois et la République de Corée à partir du 5 mars, dans le contexte de propagation du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2, en abrégé SARS-CoV-2 (COVID-19).

Photo d'illustration.



Il a ajouté que les vols effectués par Vietnam Airlines au cours des 3 et 4 mars sur la ligne Séoul et Busan, en République de Corée, à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville atterriront sur les aéroports de Vân Dôn, Cân Tho et Phu Cat, sur demande des autorités du Vietnam.



Tous les membres d'équipage porteront des équipements sanitaires et Vietnam Airlines stérilisera tous ses avions.



La compagnie aérienne informera ses clients de la reprise des services si la situation épidémique s'améliore. Pour plus de détails, les passagers peuvent accéder au site web à l’adresse www.vietnamairlines.com, à la page Facebook (www.facebook.com/vn.VietnamAirlines), ou contacter ses bureaux en République de Corée aux numéros 1900 1100 (pour appels du Vietnam) et +84 24 38320 320 (à l'étranger).

Dans le monde, le nombre de cas de nouveau coronavirus s’élevait à 89.705, dont 3.060 décès, dans 69 pays et territoires, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

1.448 nouvelles contaminations et 64 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte réalisé dimanche à 17h00 GMT.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, comptait 80.026 cas, dont 2.912 décès. 202 nouvelles contaminations et 42 nouveaux décès y ont été annoncés entre dimanche 17H00 GMT et lundi 10H00 GMT.

Ailleurs dans le monde, 9.679 cas étaient recensés lundi à 10H00 GMT, dont 147 décès et 1.246 nouveaux cas.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la République de Corée (4.335 cas, 26 décès) l’Italie (1.694 cas, 34 décès) l’Iran (1.501 cas, 66 décès) et le Japon (254 cas, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess. – VNA