Un avion de Vietnam Airlines (Photo: VNA)

Hanoi, 15 février (VNA) - Le porte-drapeau national Vietnam Airlines a effectué trois vols le 15 février pour ramener des citoyens chinois chez eux conformément à leur souhait, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.Parmi les trois vols, deux ont décollé de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoi pour Guangzhou et le dernier de Nha Trang pour Chengdu.Pendant les vols, Vietnam Airlines a appliqué des mesures strictes de protection, d'inspection et de quarantaine pour assurer la sécurité épidémiologique et la santé des passagers et des membres d'équipage.Le Vietnam envisagera activement l'octroi d'une licence pour que les avions chinois s'envolent pour le Vietnam afin de ramener les citoyens chinois chez eux conformément à la demande./.