Vietnam Airlines annonce des pertes de près de 4,62 milliards de dollars en 2020 en raison du COVID-19. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Enregistrant une diminution annuelle de 59% de son chiffre d’affaires, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé des pertes de près de 11.098 milliards de dongs (4,62 milliards de dollars) en 2020 en raison du COVID-19.

Au 31 décembre 2020, le total des actifs de Vietnam Airlines était estimé à 62.967 milliards de dongs, en baisse de 17,6% par rapport au début de l'année. Les investissements financiers à court terme sont passés de 3.579 milliards de dongs à 494 milliards de dongs. Pendant ce temps, les prêts financiers à court terme ont augmenté de 72%, pour s'établir à 11.187 milliards.

En novembre 2020, l'Assemblée nationale avait approuvé un plan d’assistance d’un montant de 12.000 milliards de dongs en faveur de la compagnie.

En 2020, Vietnam Airlines a exploité environ 96.500 vols transportant 14,23 millions de passagers et 195.000 tonnes de fret, en baisse respectivement de 48%, 51% et 47% par rapport à 2019.

Entre 2021 et 2025, la compagnie se concentrera sur la reprise et la restructuration de ses activités et au retrait de ses fonds au sein de quelques sociétés. -VNA