Un nouveau cas de COVID-19 est signalé samedi matin à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï, 30 janvier (VNA) – A 1h00 du 30 janvier, Hanoï a confirmé un nouveau cas testé positif au coronavirus SARS-CoV-2, a annoncé le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoï.

Il s’agit d’un homme de 41 ans qui est revenu de la ville de Hai Duong, et vit actuellement à la rue de Phuc Dien, quartier de Xuan Phuong, arrondissement de Nam Tu Liem. Le 16 janvier, il est revenu à son lieu d’origine dans le quartier de Long Xuyen, district de Kinh Mon, province de Hai Duong, et a eu des contacts étroits avec un cas positif au COVID-19.

Il est actuellement traité dans l'hôpital central des maladies tropicales de Kim Chung, district de Dong Anh, à Hanoï.

Il y a 29 personnes en contact étroit avec ce patient, selon les résultats de l'enquête initiale.

Cet homme travaille dans une usine dans le chef-lieu de Dong Anh, district de Dong Anh, à Hanoï.

Le Vietnam a enregistré 34 nouveaux cas de transmission locale du coronavirus au cours des 12 dernières heures, de 18h00 du 29 janvier jusqu’à 6h00 du 29 janvier, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.



Les nouveaux cas ont été détectés dans les provinces de Quang Ninh (2) et de Hai Duong (32).



Jusqu’à présent, le Vietnam a enregistré 873 cas d’infection locale et 1.448 guérissons. Le nombre de décès restait à 35, principalement des personnes âgées atteintes de graves maladies sous-jacentes.



Parmi les patients encore sous traitement dans des établissements médicaux à travers le pays, 5 ont été testés négatifs au nouveau coronavirus une fois, 3 autres deux fois et 8 trois fois.



Au total, 21.857 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques sont mises en quarantaine. – VNA