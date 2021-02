Pulvériser du désinfectant dans la zone d'échantillonnage du COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des 12 dernières heures à partir de 18h00 le 22 février jusqu'à 6h00 le 23 février, trois nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été détectés, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Ces nouveaux cas positifs ont été recensés dans la province de Hai Duong (Nord), a-t-il précisé, ajoutant qu'il s'agissait des cas F1 mis en quarantaine.



Le bilan total s'établit désormais à 2.395, dont 803 transmissions locales du virus recensées depuis le 27 janvier.

Parmi les cas confirmés, 1.717 ont été annoncés guéris et 35 décès ont été déplorés. Parmi les patients en cours de traitement, 69 ont été testés négatifs au virus une fois; 39 autres, deux fois; et 55 autres encore, trois fois.



Plus de 107.685 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l'État, à domicile ou dans des lieux d'hébergement.

A ce jours, la ville de Hanoï et la province de Quang Ninh ont passé sept jours consécutifs sans aucun nouveau cas de transmission intracommunautaire du virus.

La population est invitée à appliquer sérieusement le message 5K : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale) pour vivre en toute sécurité avec l’épidémie. -VNA