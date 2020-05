Hanoï (VNA) - Le Comité d’Etat des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, a organisé le 15 mai une cérémonie pour remettre plus de 232 millions de dongs au Département des opérations de maintien de la paix du ministère de la Défense.Cette somme sera envoyée aux forces de maintien de la paix vietnamiennes au Soudan du Sud et en République centrafricaine dans le but de lutter contre le COVID-19 Lors de la cérémonie, le chef adjoint du Comité d’État des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer, Luong Thanh Nghi, a déclaré que la somme avait été donnée par la Business Association of Overseas Vietnamese (BAOOV – Association des hommes d’affaires vietnamiens à l’étranger), ajoutant qu'il s'agissait de la première activité de la BAOOV auprès des forces de maintien de la paix vietnamiennes.Luonng Thanh Nghi s’est déclaré convaincu que les forces continueraient à maintenir leur solidarité et à surmonter les difficultés pour accomplir les tâches assignées.Fondée en 2009, la BAOOV compte plus de 300 membres, dont des entreprises et hommes d’affaires vietnamiens dans plus de 38 pays et territoires. Au cours de ces dernières années, elle a activement travaillé avec le Comité d'État des affaires liées aux Vietnamiens d’outre-mer pour promouvoir les liens économiques entre le Vietnam et d’autres pays. -VNA