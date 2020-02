L'épidémie du COVID-19 entraîne une forte baisse du nombre de touristes, en particulier chinois, à Singapour. Photo: Internet L'épidémie du COVID-19 entraîne une forte baisse du nombre de touristes, en particulier chinois, à Singapour. Photo: Internet

Singapour (VNA) - Le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie (MTI) a annoncé le 17 février abaisser ses prévisions de croissance économique pour 2020 qui devrait se situer entre -0,5 et 1,5% contre 0,5-2,5% comme les prévisions données en novembre dernier.

Selon le MTI, l'épidémie de COVID-19 peut nuire à l'économie nationale, notamment aux secteurs tels que fabrication, commerce de gros et tourisme. L'épidémie a également entraîné une forte baisse des arrivées de touristes, en particulier chinois, ce qui a gravement touché hôtels, agences de voyage…

Le ministère a noté que l'épidémie de coronavirus devrait freiner la croissance de la Chine et d'autres pays asiatiques cette année.



La croissance économique en Chine en 2020 devrait être inférieure à celle prévue précédemment en raison d'un recul de la consommation des ménages en raison des fermetures et des restrictions de voyage appliquées dans plusieurs grandes villes, a-t-il ajouté.

Mais outre l'épidémie, d'autres incertitudes telles que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine demeurent. Les relations commerciales sino-américaines restent incertaines, d'autant plus qu'elles se tournent vers des questions plus litigieuses dans la prochaine phase de leurs négociations", a déclaré le MTI.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient pourraient également affecter les marchés financiers et de matières premières, ce qui aura des retombées négatives sur la région et Singapour, a-t-il ajouté.



La croissance pour les économies américaine et de la zone euro reste, en général, inchangée.

L'année dernière, l'économie singapourienne avait progressé de 0,7%, soit un niveau identique à l’estimation du MTI, mais inférieur au taux de 3,4% enregistré en 2018. Il s’agissait aussi du taux de croissance le plus faible depuis 2009. -VNA