Une femme se lave ses mains dans une zone de quarantaine concentrée. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a confirmé sept nouveaux cas de COVID-19, a annoncé mardi soir 5 janvier le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Il s’agit des cas importés qui sont tous mis en quarantaine à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces de Ben Tre et de Hai Duong dès leur arrivé au Vietnam. Parmi eux, six sont les citoyens vietnamiens revenus des Etats-Unis, des Philippines, du Japon. Le reste est un expert de nationalité britannique, entré au Vietnam de Dubai sur le vol QR392.

Alors, le Vietnam recense 1.504 cas de COVID-19, dont 693 cas de contamination locale. Le pays a réussi à guérir 1.339 patients.



Parmi les patients encore sous traitement, neuf ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, six deux fois et cinq autres, trois fois. Actuellement, il n’y a aucun patient dans des conditions critiques. 35 décès ont été confirmés.



Au total, 19.2860personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques sont mises en quarantaine, dont 150 dans des hôpitaux, près de 17.450 des centres de quarantaine concentrée et 1.680 à domicile ou dans des établissements d’hébergement.

Mardi matin, dans la zone frontalière du district de Phong Tho, province de Lai Chau (Nord), les garde-frontières ont arrêté 23 travailleurs qui ont franchi illégalement la frontière.

Dans l'après-midi du même jour, des responsables du poste frontalier de Ma Lu Thang ont reçu huit personnes arrêtées et renvoyées par la police chinoise pour leur entrée illégale. Toutes les personnes ont été mis en quarantaine. -VNA