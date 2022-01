Photo d'illustration : ministère de la Santé



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé vient d'envoyer un télégramme sur le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie de COVID-19 pour faire face au variant Omicron.

Au Vietnam, des cas d'infection par le variant Omicron ont été enregistrés dans trois régions du pays. Tous sont des cas importés et mis en quarantaine dès leur arrivée au Vietnam.

Pour limiter les risques de propagation du coronavirus au sein des communautés, le ministère de la Santé a demandé au chef du Comité directeur national sur la prévention et le contrôle du COVID-19 et aux présidents des Comités populaires municipaux et provinciaux d'élaborer des scénarios, des mesures pour lutter contre le COVID-19, d'améliorer la capacité du système médical, d'assurer un approvisionnement suffisant en médicaments et en équipements médicaux nécessaires, de valoriser le rôle des groupes anti-COVID-19 communautaires, des stations médicales mobiles, de renforcer la surveillance et la gestion des cas importés, d'accélérer la campagne de vaccination contre le COVID-19, notamment pour les personnes âgées de plus de 12 ans, etc.

Les localités sont également invitées à promouvoir la communication afin d'élever la vigilance des habitants devant le variant Omicron. -VNA