Phung Cong Dung, président du Comité pour les Vietnamiens d'outre-mer à Ho Chi Minh-Ville (premier à droite), Le Ba Linh, Vietnamien de Thaïlande, président du conseil d'administration de Pacific Foods (au milieu), examinent des cadeaux pour des personnes pauvres. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 29 juillet, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, responsable de la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a envoyé une lettre pour remercier la communauté vietnamienne à l’étranger d'avoir soutenu les efforts de prévention et de contrôle du COVID-19 dans le pays.



Depuis le 5 juin 2021, la communauté vietnamienne à l’étranger a fait don de plus de 10,5 milliards de dongs aux efforts de prévention et de contrôle de l'épidémie et au Fonds pour les vaccins contre le COVID-19. Par ailleurs, près de 30 associations vietnamiennes en France, aux Etats-Unis, au Canada..., ont lancé des campagnes de soutien au Vietnam, dont "10.000 doses de vaccin pour le Vietnam". Depuis juillet 2021, VietBay - un groupe de Vietnamiens à San Francisco, aux États-Unis, a mené une campagne de collecte de fonds, offrant près de 10.000 cadeaux pour assister les travailleurs pauvres de Ho Chi Minh-Ville.



Devant les sentiments de la communauté vietnamienne à l’étranger, le vice-ministre Pham Quang Hieu a souligné : “Cela est particulièrement significatif car nos compatriotes à l'étranger sont également confrontés à des difficultés en raison des évolutions compliquées de l'épidémie et des intempéries...”. Il a affirmé que ces nobles actions contribuaient directement à la lutte contre l'épidémie au Vietnam, avant de souhaiter que la communauté vietnamienne à l’étranger continue de soutenir les efforts de prévention et de contrôle du COVID-19 au Vietnam.



Le vice-ministre a annoncé que la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer comptait organiser dans les temps à venir un séminaire virtuel pour recueillir les idées de la communauté vietnamienne à l’étranger pour réaliser le double objectif de contrôle de l’épidémie et de développement économique. -VNA