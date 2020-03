Désinfection dans un train à Milan en Italie. Photo: AFP



Hanoï (VNA) - Face à la propagation du COVID-19 en Italie et en Iran, le Service consulaire du ministère des Affaires étrangères a recommandé aux citoyens vietnamiens de ne pas se rendre dans les zones épidémiques ou affectées par l’épidémie.

Le ministère a demandé aux citoyens vietnamiens dans ces deux pays de respecter sérieusement les recommandations, les instructions, les renseignements et aussi les règlementations donnés par l’autorité locale pour se confronter au COVID-19 (les questions concernant le déplacement, les contacts, les rassemblements, l’hygiène, l’isolement…). Il faut limiter le déplacement et le rassemblement et suivre de près les informations officielles.

L’isolement pendant 14 jours sera obligatoirement appliqué pour les personnes venant des zones épidémiques, outre les soins de santé.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux citoyens vietnamiens de rester en contact avec des organes compétents locaux et la représentation vietnamienne à l’étranger pour les informer à temps dans le cas d’urgence.

Pour un soutien, les citoyens vietnamiens peuvent contacter via le téléphone d’urgence de protection des citoyens de l'ambassade du Vietnam en Iran: 989306459865, de l'ambassade du Vietnam en Italie : 393288313251 et du Service consulaire du ministère des Affaires étrangères : 84981848484.

Le gouvernement vient de promulguer une résolution sur la suspension unilatérale de l’exemption du visa pour les citoyens italiens pour empêcher la propagation du COVID-19. L’arrêt de l’exemption est appliqué depuis 0h du 3 mars 2020. -VNA