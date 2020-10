Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Plus de 360 Vietnamiens ont été rapatriés des Etats-Unis et de République de Corée à bord d’un vol effectué les 22 et 23 octobre.



Ce vol de rapatriement a été effectué grâce à une coopération entre les organes compétents vietnamiens, américains et sud-coréens, les représentations du Vietnam dans ces deux pays et la compagnie aérienne Vietnam Airlines.



Les passagers comprenaient des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées, des malades, des étudiants dépourvus de logements en raison de la fermeture des dortoirs de leurs écoles, ainsi que d’autres personnes en situation particulièrement difficile.



Des mesures préventives ont été appliquées durant le vol. Dès l’atterrissage à l’aéroport international de Da Nang, ville éponyme du Centre, les membres de l’équipage et les passagers ont suivi un examen médical et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires en vigueur.



Le 23 octobre, les organes compétents vietnamiens et philippins, l'ambassade du Vietnam aux Philippines et Vietnam Airlines ont coopéré pour ramener en toute sécurité plus de 240 citoyens vietnamiens.



Dès l’atterrissage à l'aéroport international de Can Tho, ville de Can Tho (Sud), les membres de l’équipage et les passagers ont également suivi un examen médical et ont été mis en quarantaine.



Dans les temps à venir, le rapatriement de ressortissants vietnamiens en situation particulièrement difficile sera effectué en fonction de leurs souhaits, de la situation épidémique et des capacités des centres de confinement au Vietnam.-VNA