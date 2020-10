Hanoï (VNA) – Plus de 240 ressortissants vietnamiens ont été rapatriés le 15 octobre du Myanmar . Il s’agissait d’enfants de moins de 18 ans, de personnes âgées, de malades et d’autres personnes en situation particulièrement difficile.

Photo : VNA

Ce vol de rapatriement a été effectué grâce à une coopération entre les organes compétents vietnamiens et birmans, l’ambassade du Vietnam au Myanmar et la compagnie aérienne VietJet .De strictes mesures préventives de l’épidémie ont été appliquées durant le vol. Dès l’atterrissage à l’aéroport international de Cam Ranh (Sud), tous les membres d’équipage et les passagers ont suivi un examen médical et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires.Dans les temps à venir, le rapatriement des ressortissants vietnamiens en situation particulièrement difficile sera réalisé selon leurs souhaits, conformément aux capacités d’accueil des lieux de confinement dans le pays et à la situation du COVID -19. -VNA