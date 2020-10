Photo: VNA

Séoul (VNA) - Les organes compétents vietnamiens et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ont collaboré avec les organes compétents du pays hôte pour organiser deux vols rapatriant en toute sécurité le 21 octobre près de 450 citoyens vietnamiens de République de Corée.

Les passagers comprenaient des enfants, des personnes âgées, des malades, des femmes enceintes, des étudiants dépourvus de logements en raison de la fermeture des dortoirs de leurs écoles, des travailleurs avec des visas et des contrats de travail expirant et d’autres personnes en difficulté.

À leur arrivée à l’aéroport internationale de Can Tho dans la ville de Can Tho (Sud), tous les passagers et le personnel de cabine ont fait l’objet d'examens médicaux et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires.

Dans les temps à venir, le rapatriement de ressortissants vietnamiens à l'étranger sera réalisé en fonction des demandes des citoyens intéressés, de la capacité d’accueil des lieux de confinement dans les localités vietnamiennes et de la situation générale concernant le COVID-19. -VNA