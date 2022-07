Hanoi (VNA) – Selon le ministère de la Santé, près de 1.700 nouvelles infections au SARS-CoV-2 ont été diagnostiquées jeudi 28 juillet.

Photo : VNA

6.877 patients ont été déclarés et aucun nouveau décès n’a été enregistré au cours de ces dernières 24 heures.

Le Vietnam s’est classé au 24e rang sur 227 pays et territoires pour le nombre de décès liés au nouveau coronavirus et au 134e rang pour le taux de mortalité sur 1.000.000 habitants. Il est 12e pays au monde pour le nombre de personnes contaminées et 112e pays pour le taux d’infection sur 1.000.000 habitants.

Depuis le début de la pandémie, le Vietnam a comptabilisé 10.774.679 cas de Covid-19, dont là 9.888.468 ont été déclarés guéris et 43.092 décès ont été confirmés. À ce jour, plus de 243,8 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été administrées dans tout le pays. - VNA