Hanoï (VNA) – Le Comité national de réponse à la catastrophe, de recherche et sauvetage a demandé aux ministères et organes compétents, ainsi qu’aux localités d’appliquer des mesures de prévention de l’épidémie de COVID-19 sur les bateaux de recherche et sauvetage.

Ces mesures comprennent notamment la quarantaine des personnes et véhicules en provenance des zones contaminées ou ayant traversé des zones contaminées pour entrer au Vietnam. Les organes compétents doivent fournir des équipements de protection aux membres d’équipage des bateaux de recherche et sauvetage en mission, organiser des opérations de désinfection de ces bateaux…

De leur côté, les provinces poursuivent les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie. Elles préparent des zones de quarantaine pour accueillir les personnes de retour de zones contaminées, renforcent les campagnes de communication sur les mesures de précaution, et intensifient le contrôle aux points de passage frontalier…

Le nouveau coronavirus a provoqué la mort de 1.112 personnes dans le monde, dont 1.110 en Chine. Plus de 44.200 personnes contaminées ont également été répertoriées.

Les autorités de la province chinoise du Hubei, épicentre de l’épidémie, ont rapporté, mercredi 12 février, 94 nouveaux décès. Dans leur bulletin quotidien, elles ont également fait état de 1.638 nouveaux cas de contamination. -VNA