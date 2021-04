Rana Flowers, représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam, et Park Ki-dong, représentant en chef de l’OMS au Vietnam, lors de la réception du lot de vaccin à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le matin du 1er avril, 811.200 doses de vaccin contre le coronavirus distribuées dans le cadre de la Facilité COVAX via l’UNICEF, sont arrivées à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï.

Il s’agit du premier lot dans le cadre des engagements de la Facilité COVAX en faveur du Vietnam et 92 autres pays dans le monde.

Ces doses de vaccins seront distribuées en avril dans les 63 villes et provinces du pays.

COVAX s’engage à distribuer cette année au Vietnam 30 millions de doses de vaccin, dont 4,176 millions seront livrées d’ici fin mai. Les lots restants arriveront au Vietnam fin 2021-début 2022, a déclaré Rana Flowers, représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam.

La Facilité COVAX fait partie de COVAX, le pilier "vaccins" de l'accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19, codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi et l'OMS, qui travaillent en partenariat avec notamment les producteurs de vaccins des pays développés et des pays en développement, l'UNICEF, la Banque mondiale, et des organisations de la société civile.

COVAX est la seule initiative mondiale à collaborer avec les gouvernements et les producteurs pour garantir la disponibilité des vaccins contre le COVID-19 dans le monde entier, pour toutes les économies, quels que soient leurs moyens financiers. -VNA