Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 samedi 30 avril par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 5.109 nouveaux cas de coronavirus.



Il s’agit tous de cas de transmission locale, détectés dans 56 villes et provinces, dont 837 à Hanoï, 379 à Phu Tho, 250 à Yen Bai et 71 à Ho Chi Minh-Ville.



Le total s’établit désormais à 10.649.809 cas de COVID-19, dont 9.262.255 guéris et 43.041 décès.



Au 29 avril, plus de 214,77 millions de doses de vaccins ont été administrées, dont plus de 195,94 millions pour les personnes de 18 ans et plus, plus de 17,37 millions pour les 12-17 ans et plus de 1,45 million pour les 5-11 ans. -VNA