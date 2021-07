Plus de 2 millions de doses du vaccin Moderna arrivent l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, le 10 juillet au matin. Photo : UNICEF Vietnam

Hanoï (VNA) - Selon l’UNICEF au Vietnam, le 10 juillet au matin, 2.000.040 doses du vaccin Moderna contre le COVID-19 accordées par le gouvernement américain via le Mécanisme COVAX sont arrivées à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï.

Ce lot de vaccin fait partie des 80 millions de doses de vaccins que le président des États-Unis s'est engagé à fournir à des pays étrangers à travers le monde, dont environ 41 millions de doses distribuées via le Mécanisme COVAX, pour répondre à la demande mondiale de vaccination.Au Vietnam, à ce jour, seulement environ 4% de la population a été vaccinée alors que le nombre d'infections a fortement augmenté au cours des dernières semaines. Les doses de vaccin supplémentaires aideront le ministère de la Santé à étendre la couverture vaccinale, contribuant ainsi à aider le Vietnam à atteindre son objectif de vacciner plus de 70 % de sa population d'ici la fin du premier trimestre 2022.

Photo : UNICEF Vietnam



Au Vietnam, en plus des dons de vaccins, les États-Unis ont soutenu à ce jour à hauteur de plus de 17,7 millions de dollars les activités de prévention et de contrôle de l’épidémie. -VNA