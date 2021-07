Plus de 1,5 million+6+ de doses de vaccin supplémentaires au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Au nom du gouvernement vietnamien, les vices-ministres de la Santé, Trân Van Thuân et des Affaires étrangères Tô Anh Dung, ont assisté dans l'après-midi du 25 juillet à la cérémonie de réception du 2e lot de 1.500.100 doses du vaccin Moderna contre le Covid-19 accordées par le gouvernement américain via la Facilité COVAX.

Ce lot de vaccin fait partie de plus de 3.000.060 doses du vaccin Moderna pour utilisation d’urgence pour la campagne nationale de vaccination au Vietnam.

Jusqu'à présent, les États-Unis ont accordé au Vietnam plus de 5 millions de doses de vaccin Moderna sur un total de 23 millions de doses pour 20 pays et territoires asiatiques.

Les responsables des ministères vietnamiens de la Santé et des Affaires étrangères assistent à la cérémonie de réception le 2e lot de vaccins Moderna. photo: baochinhphu



Dans son discours, les responsables des ministères vietnamiens de la Santé et des AE ont hautement apprécié l'aide opportune et significative de la partie américaine via la Facilité COVAX au Vietnam, en particulier dans le contexte compliqué de l'épidémie de Covid-19 dans des provinces et villes du pays et de la pénurie mondiale de vaccins.

La partie vietnamienne a également souhaité voir les pays et les organisations internationales continuer de valoriser la solidarité et la responsabilité, et partager de vaccins, d'équipements et de médicaments pour contrôler bientôt la pandémie de Covid-19.

À ce jour, le Vietnam a reçu des aides de plus de 11 millions de doses de vaccins d'autres pays et partenaires, y compris la Facilité COVAX. -VNA