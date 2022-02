Une zone de mise en quarantaine. Photo d'illustrationl: VNA



Hanoï (VNA) – Dans l'après-midi du 21 février, le ministère de la Santé a publié le document officiel n° 762/BYT-DP sur la mise en quarantaine des cas de COVID-19 et des contacts étroits (F1).



Ce document est adressé aux directeurs des Services provinciaux de la Santé et aux dirigeants des unités relevant du ministère de la Santé.



Selon ce texte, pour les cas F1 ayant reçu au moins deux injections de vaccin contre le COVID-19, la dernière dose a été administrée au moins 14 jours, ou étant récupérés du COVID-19 dans les trois mois avant le contact étroit avec un cas positif, la période de quarantaine est réduite à cinq jours. Ces F1 doivent faire un test de dépistage le 5e jour de la période de quarantaine. Si le résultat est négatif, ils devront surveiller leur santé pendant les cinq jours après et suivre strictement le message 5K.



Pour les cas F1 qui n’ont pas été vaccinés contre le COVID-19 ou n’ont pas encore reçu toutes les doses nécessaires, la période de quarantaine est de sept jours. Ils doivent faire un test de dépistage le 7e jour. Si le résultat est négatif, ils devront surveiller leur santé pendant les trois jours après et suivre strictement le message 5K.



Pour les cas d’infection par le COVID-19 mis en quarantaine à domicile, la période de quarantaine prendra fin lorsqu’ils ont passé sept jours d’isolement et le test rapide antigénique effectué au 7e jour est négatif.



Pour les patients de COVID-19 dans les établissements hospitaliers, ils pourront sortir de l’hôpital s’ils ont déjà passé une période de quarantaine et de traitement d’au moins cinq jours, leur symptômes ont été bien atténués et la fièvre a disparu trois jours ou plus avant la sortie de l'hôpital, et ils ont un test négatif au virus. -VNA