Hanoï (VNA) - Selon un document datant le 6 janvier 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, d'organiser des enquêtes sur la vaccination pour les enfants de plus de 5 ans, d’acquérir des expériences de l’étranger et des localités du pays, de préparer un plan de vaccination pour des enfants de plus de 5 ans.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé au ministère de la Santé de mettre en œuvre rapidement les instructions du Premier ministre sur la poursuite de l'accélération de la vaccination, la demande en vaccins importés pour assurer l'objectif fixé par le Premier ministre.

Le 6 janvier, le bureau du gouvernement a également publié le document N° 138/VPCP-KGVX demandant au ministère de la Santé de perfectionner rapidement le projet de Résolution du gouvernement sur l'achat de vaccins pour les enfants âgés de 5 à moins de 12 ans en vue de le soumettre au Premier ministre. -VNA