Le distributeur de riz installé dans le quartier de Binh Hung Hoa, arrondissement de Binh Tan, Ho Chi Minh-Ville (Photo: VNA)



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vendredi matin, l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a remis un distributeur de riz et 16 tonnes de riz donnés par l'ONG américaine Project Vietnam Foundation (PVF) pour aider les pauvres qui sont confrontés à des difficultés en raison de l'épidémie de COVID-19 dans l’arrondissement de Binh Tan.

Le distributeur de riz est installé dans le quartier de Binh Hung Hoa, arrondissement de Binh Tan, l'une des régions où de nombreux travailleurs d'autres provinces viennent travailler et vivre. Après avoir distribué 16 tonnes de riz, l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville coordonnera avec la Fondation Project Vietnam et d'autres sponsors pour continuer à fournir plus de riz aux personnes dans le besoin.

Le Van Bay, président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de l’arrondissement de Binh Tan, a remercié l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville et la Fondation Project Vietnam d’avoir aidé les pauvres dans la localité touchés par l’épidémie.

Selon Mme Tran Hoang Khanh Van, vice-présidente de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, ces derniers temps, l'union et ses antennes ont collaboré avec des organisations internationales non gouvernementales, des entreprises, des philanthropes pour offrir de dons financiers, de fournitures médicales, de masques et de produits de première nécessité à des établissements de santé et à des personnes confrontées à des difficultés dues au COVID-19 et à certains consulats des pays dans la ville.

Dans les temps qui viennent, l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville devra remettre de fournitures médicales telles que masques médicaux, éclaboussures, solution désinfectante, vêtements de protection... aux consulats généraux du Japon, des États-Unis, de la Russie... ainsi que continuer à soutenir des enseignants, étudiants, pauvres de la ville en difficulté par le COVID-19. -VNA