Un hélicoptère militaire transportant des diplomates étrangers s'est écrasé dans l'Est du Myanmar le 6 mars, blessant deux pilotes, a déclaré un porte-parole militaire birman.

Le Cambodge et et Laos ont organisé le 5 mars une réunion pour examiner et évaluer les résultats d'une initiative de coopération bilatérale l'année dernière.