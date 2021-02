Hanoi, 5 février (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu, vendredi après-midi, 5 février, à Hanoï, les représentants en chef au Vietnam du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Vaccin Sputnik V anti-COVID-19. Photo d'illustration: THX/VNA

Les invités ont informé l'hôte des livraisons de vaccin COVID-19 via le programme COVAX lancé par l'OMS, affirmant que le Vietnam fait partie des pays prioritaires lors de la mise en œuvre.

Ils ont apprécié l’efficacité des mesures préventives prises par le gouvernement vietnamien depuis plus d’un an, et notamment lors de cette nouvelle vague.

Jusqu’à présent, l’épidémie est bien contrôlée à Hanoï, dans les localités voisines et dans l’ensemble du pays, ce qui devrait permettre aux Vietnamiens d’accueillir le Têt en toute sécurité.

A cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a fait savoir qu’actuellement, le ministère de la Santé travaillait en étroite collaboration avec le PNUD, l’UNICEF et l’OMS pour élaborer un plan de vaccination du Vietnam conformément au programme international de fourniture de vaccins mis en place par l’Organisation mondiale de la santé (COVAX).

Les premières doses de vaccin COVAX sont attendues au Vietnam dès le premier trimestre, a ajouté le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.- VNA