Lors de la visioconférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les localités doivent préparer des scénarios pour répondre à toutes les situations en cas de propagation de l'épidémie de COVID-19 et rester actives dans la prévention et le contrôle de l'épidémie, a déclaré le 19 février le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long, chef adjoint du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19.

Présidant la visioconférence avec des villes et provinces du pays sur la prévention et le contrôle du COVID-19, le ministre Nguyen Thanh Long a mis l'accent sur le point de vue directeur du Bureau politique au premier trimestre de 2021, qui déclare clairement que la prévention et le contrôle des épidémies doivent être considérés comme une priorité clé, urgente et à long terme.

Selon le ministre de la Santé, cette 3e vague de COVID-19 est relativement compliquée en raison du taux élevé d'infection de la nouvelle variante du SARS-CoV-2. Il a suggéré à Hai Duong dans les temps à venir de continuer à renforcer les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, tout en demandant à toutes les localités de ne pas être subjectives et négligentes dans la lutte contre la pandémie.

Le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 et le ministère de la Santé exigent que toutes les personnes en contact avec les cas de contamination (F1) soient strictement isolées pour éviter la transmission intracommunautaire du coronavirus. En particulier, il doit y avoir une coordination étroite des unités impliquées dans la mise en quarantaine, les forces militaires opérant toutes les installations d'isolement.

Le ministre Nguyen Thanh Long a suggéré aux localités de préparer des plans pour l'accélération des tests, en augmentant la capacité de dépistage.

Il a déclaré que le ministère de la Santé avait soumis un rapport au Bureau politique sur les vaccins contre le COVID-19. Le Bureau politique exige de garantir suffisamment de vaccins pour toute la population.

Suivant les instructions du Premier ministre, le ministère de la Santé s'est activement coordonné avec les organisations et les entreprises pour une disponibilité rapide des vaccins pour le peuple vietnamien. -VNA