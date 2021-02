Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Afin d'assurer le contrôle de l'épidémie de COVID-19, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a publié le 14 février un document autorisant la poursuite de la fermeture des classes et de l’étude en ligne.

Etude en ligne. Photo d'illustration : VNA



Les classes continueront d’être fermées après la fin des vacances du Têt jusqu'à la fin du 28 février. Pendant ce temps, les études en ligne seront effectuées pour garantir le plan de l'année scolaire 2020-2021. La fermeture des classes a pour but d’assurer la sécurité sanitaire et de contrôler le coronavirus dans la ville.

Les établissements d'enseignement de la ville doivent continuer l'enseignement et l'apprentissage en ligne, respecter pleinement des mesures préventives, ne pas organiser les activités de rassemblement.

Auparavant, face à la propagation du SARS-CoV-2 dans la ville, le Comité populaire municipal avait rendu public un document autorisant d’arrêter les classes à partir du 2 février et de mettre en œuvre la forme d'enseignement et d'apprentissage en ligne



La ville compte actuellement plus de 2.300 écoles de la maternelle au lycée, avec plus de 1,7 million d'élèves, sans compter 120 écoles secondaires et 270 centres et établissements d’apprentissage. -VNA